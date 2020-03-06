В парке «Остров мечты» сообщили о планах установить лампы от коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В московском парке «Остров мечты» могут появиться специальные обеззараживающие лампы для недопущения распространения коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе парка.

«Да, такие планы есть, но когда они будут установлены — пока сказать не можем», — уточнили в пресс-службе. По словам специалистов, дополнительные меры безопасности будут приняты при необходимости.

Помимо обеззараживающих ультрафиолетовых ламп, как уточняет «РИА Новости», в парке установят аппараты с антибактериальными гелями в санузлах. В пресс-службе парка также сообщили агентству, что все сотрудники «Острова мечты» ежедневно проходят обследование утром и вечером.

«Остров мечты» открылся 29 февраля. Ранее, 27 февраля, парк посетили президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Власти отмечают, что «Остров мечты» является крупнейшим в России и Европе крытым тематическим парком. В его состав входят восемь тематических зон и 27 аттракционов.