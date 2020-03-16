Вирус из Китая , 16 мар, 17:24
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В Москве водители автобусов временно перестанут продавать билеты
В наземном общественном транспорте в Москве временно отменяется продажа билетов водителями. Об этом говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Уточняется, что билет у водителя нельзя будет приобрести в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах.
Мера направлена на снижение угрозы заражения коронавирусом водителей наземного транспорта, говорится в сообщении.
Кроме того, в столице запретили все массовые уличные мероприятия, а также собрания в помещениях с числом участников более 50 человек. Запрет продлится до 10 апреля. С 21 марта по 12 апреля все школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.
действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Он предписывает всем гражданам, вернувшимся из наиболее затронутых заболеванием стран соблюдать 14-дневную самоизоляцию на дому.