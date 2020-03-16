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Минздрав заявил о выздоровлении более 10% больных COVID-19 в России

Территория многопрофильного медицинского центра «Новомосковский», куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В России более 10% людей, заразившихся новым типом коронавируса, уже выздоровели и были выписаны. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«У нас 66 случаев на утро было. Фактически из них больше 10% уже выписаны», — отметил он.

По его словам, речь идет о 63 заболевших, зарегистрированных на территории России, и трех заразившихся россиянах на лайнере в Японии. Министр добавил, что остальные пациенты находятся под наблюдением, тяжелых случаев нет.

Ранее сообщалось, что в России выписали двух граждан КНР, одного российского гражданина и россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Японии.

Большая часть россиян, заразившихся коронавирусом, посещала страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Однако 15 марта Роспотребнадзор сообщил о первых случаях заражения коронавирусом внутри страны, когда человек заразился вирусом от другого заболевшего, а не привез его из-за границы.

Теги: Минздрав, Россия, коронавирус
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