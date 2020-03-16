СК завел дело против укусившей полицейского пассажирки самолета

Фото: Олег Яковлев / РБК

Правоохранительные органы завели уголовное дело в отношении пассажирки рейса Москва — Пхукет, которая по приезде в Москву укусила полицейского и нанесла ему удар в область живота. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление СК на транспорте.

Инцидент произошел 15 марта, около 01:35 мск, когда самолет еще находился во Внуково.

По данным СК, женщина 1984 года рождения была в состоянии алкогольного опьянения. Ее подозревают в том, что она «умышленно» нанесла инспекторам спецотдела по обеспечению общественного порядка линейного отдела МВД в аэропорту Внуково «удары ногой в область живота», а также укусила сотрудника МВД за кисть левой руки.

Дело открыли по ч.1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по этой части — лишение свободы на срок до пяти лет.

В пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу РБК сообщили, что инцидент произошел при задержании двух авиадебоширов, перед вылетом самолета в Таиланд.