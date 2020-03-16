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СК завел дело против укусившей полицейского пассажирки самолета

Фото: Олег Яковлев / РБК

Правоохранительные органы завели уголовное дело в отношении пассажирки рейса Москва — Пхукет, которая по приезде в Москву укусила полицейского и нанесла ему удар в область живота. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление СК на транспорте.

Инцидент произошел 15 марта, около 01:35 мск, когда самолет еще находился во Внуково.

По данным СК, женщина 1984 года рождения была в состоянии алкогольного опьянения. Ее подозревают в том, что она «умышленно» нанесла инспекторам спецотдела по обеспечению общественного порядка линейного отдела МВД в аэропорту Внуково «удары ногой в область живота», а также укусила сотрудника МВД за кисть левой руки.

Дело открыли по ч.1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по этой части — лишение свободы на срок до пяти лет.

В пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу РБК сообщили, что инцидент произошел при задержании двух авиадебоширов, перед вылетом самолета в Таиланд.

Экипаж самолета вызвал на борт наряд полиции, так как командир корабля решил отказать дебоширам в перелете. В самолете сотрудницы транспортной полиции обнаружили мужчину и женщину «с явными признаками алкогольного опьянения». Нарушители громко разговаривали, выражались нецензурной бранью и не реагировали на замечания обслуживающего персонала. Предложение покинуть самолет возмутило пассажирку, сообщили в полиции.

«Дама пустила в ход кулаки, сбив с обмундирования сотрудницы полиции видеорегистратор и нагрудный знак, а затем укусила ее за запястье. Второй сотруднице полиции женщина нанесла несколько ударов ногой. Мужчина также оказал сопротивление и нецензурно выражался в адрес полицейских», — сообщили в полиции. Чтобы доставить их в участок, к пассажирам применили наручники и физическую силу.

Затем против мужчины и женщины составили административные протоколы по ст.20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»). Материалы дела также передали в СК, который затем возбудил против женщину дело.

РБК также обратился за комментарием в пресс-службу Внуково.

Теги: Внуково, пассажир
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