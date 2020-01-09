Суд оштрафовал снятого с рейса из Новосибирска в Таиланд авиадебошира

Суд оштрафовал снятого с рейса из Новосибирска в Таиланд авиадебошира

Суд оштрафовал за применение насилия и оскорбление сотрудника транспортной полиции авиадебошира, снятого с рейса из Новосибирска в Таиланд в октябре 2019 года, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

Мужчину признали виновным в нарушении статей 318 и 319 УК (применение насилия и оскорбление представителя власти).

Инцидент произошел 23 октября. Около 6 часов утра экипаж воздушного судна, собиравшегося вылететь из Новосибирска в Пхукет, вызвал сотрудника транспортной полиции. После прибытия на стоянку самолета в аэропорту Толмачево представитель транспортной полиции обнаружил мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Тот вел себя неадекватно и на замечания сотрудников авиакомпании не реагировал, сообщает СК.

В ответ на требования представителя транспортной полиции покинуть самолет, мужчина применил насилие и оскорбил полицейских.

В декабре 2019 года экипаж самолета, летевшего из Минеральных Вод в Новосибирск, привязал к креслу дебошира с признаками алкогольного опьянения. Во время полета мужчина нецензурно ругался и пытался войти в кабину пилота, после приземления против него возбудили дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство).