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Авиадебошира на рейсе в Новосибирск привязали к креслу

Экипаж борта из Минеральных Вод, приземлившегося в Новосибирске, ограничил в движениях дебошира с признаками алкогольного опьянения, который нецензурно выражался и пытался войти в кабину пилота. Об этом РБК рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел вечером 15 декабря. В дежурную часть линейного отдела полиции в новосибирском аэропорту Толмачево пришел вызов, что экипажу самолета нужна помощь с буйным пассажиром.

Сотрудники органов поднялись на борт воздушного судна и увидели «зафиксированного в кресле» мужчину, который бил ногами в стенку салона. До этого нетрезвый нарушитель бранился на экипаж и других пассажиров, пытался проникнуть в кабину пилотов.

В итоге бортпроводники были вынуждены «ограничить его в движениях». По информации РЕН ТВ, мужчину примотали к креслу скотчем, так как он пытался бить члена экипажа.

«Нарушитель общественного порядка был доставлен в дежурную часть полиции, где продолжил вести себя вызывающе, использовал нецензурную лексику в адрес полицейских», — сообщила Волк.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ему уже предъявили обвинение. Расследованием занимается Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

В октябре в Толмачево полиция сняла с рейса в Пхукет двух пьяных пассажиров. Они нецензурно выражались, и экипаж принял решение отказать им в перелете. Дебоширы были задержаны, на них составили административные протоколы.

Теги: новости РБК, авиадебошир, Новосибирск
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