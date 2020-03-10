В Белоруссии подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом

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В Белоруссии подтвердили три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Положительные результаты повторного теста на вирус были получены у трех человек, вернувшихся из Италии. В настоящий момент заболевшие изолированы и проходят лечение. По информации ведомства, их состояние удовлетворительное. «Температура нормальная, жалоб нет», — описывает состояние зараженных ведомство.

Таким образом, общее число инфицированных коронавирусом в Белоруссии на сегодня составляет девять человек. Министр здравоохранения республики Владимир Караник, выступая на пресс-конференции 9 марта, назвал ситуацию с коронавирусом в стране «контролируемой».

Ранее Минздрав Белоруссии сообщил об излечении первого зарегистрированного в стране пациента с коронавирусом. Им был студент из Ирана.

Всего в мире на 10 марта случаи заболевания COVID-19 были зарегистрированы на территории 104 стран за пределами Китая. В России 9 марта стало известно о трех новых случаях заражения, все заболевшие находятся в Москве.