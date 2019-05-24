SpaceX с третьего раза запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками

Американский производитель космической техники SpaceX с третьей попытки запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика. Об этом сообщается в Twitter компании.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал, расположенном в штате Флорида, в 22:30 по местному времени (5:30 мск).

В SpaceX сообщили, что спутники будут выведены на орбиту на высоте 440 км примерно через один час и две минуты после запуска. Затем аппараты достигнут заданной высоты 550 км, используя двигатели малой тяги.

Первый старт этой ракеты должен был состояться 15 мая в 23:00 по времени Восточного побережья США (6:00 мск 16 мая), однако его перенесли на сутки из-за неблагоприятных погодных условий. На следующий день запуск снова был перенесен. На этот раз перенос запуска объяснили необходимостью обновить программное обеспечение спутников и провести дополнительную проверку.