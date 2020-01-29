SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink

Компания SpaceX с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников интернет-спутников Starlink, сообщается на сайте американской компании.

Ракету Falcon 9 запустили в 9:06 по местному времени (17:06 мск) с 40-го стартового комплекса космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида. С учетом новой партии спутников Starlink их количество на орбите увеличилось до 240 аппаратов.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя примерно через 8 минут после старта совершила мягкую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Затем специальные морские суда Ms. Tree и Ms. Chief должны были «поймать» в надводные сети обе многоразовые створки обтекателя головной части ракеты. В итоге судно Ms. Tree поймало одну из двух створок. Вторая упала в Атлантику. В SpaceX сообщили, что это третий случай успешного выполнения подобного маневра.

Ранее SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с группой из 60 интернет-спутников Starlink из-за непогоды. Она собиралась отправить спутники на орбиту вечером 27 января.