SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 62,39 (-0,44) Quote, 13:16
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 68,68 (-0,55) Quote, 13:16
Европарламент одобрил соглашение с Лондоном по Brexit Политика, 20:52 Прокуратура предложила реже арестовывать из-за перегрузки СИЗО Общество, 20:43 Международной федерации легкой атлетики рекомендовали отстранить ВФЛА Спорт, 20:33 Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ Общество, 20:31 Директор ФБК подал жалобу в ЕСПЧ из-за недопуска на выборы в Мосгордуму Политика, 20:31 Глава Республики Алтай опроверг госпитализацию из-за проблем с алкоголем Общество, 20:27 В Финляндии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом Общество, 20:24 В РЖД заявили о «первых звоночках» в грузоперевозках из-за вируса в Китае Бизнес, 20:12 Глава ВОЗ объявил о созыве экстренного заседания в связи с коронавирусом Общество, 20:05 SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink Технологии и медиа, 20:02 Путин помиловал осужденную за контрабанду гашиша Иссахар Общество, 20:02 Минюст решил оставить ФБК в списке иностранных агентов Общество, 19:47 Турчак пригрозил отставками «не слышащим президента» чиновникам Политика, 19:39 WSJ узнала о планах владельца Victoria’s Secret продать бренд Бизнес, 19:32
Технологии и медиа ,  
0 

SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink

Компания SpaceX с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников интернет-спутников Starlink, сообщается на сайте американской компании.

Ракету Falcon 9 запустили в 9:06 по местному времени (17:06 мск) с 40-го стартового комплекса космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида. С учетом новой партии спутников Starlink их количество на орбите увеличилось до 240 аппаратов.

SpaceX отложила запуск 60 спутников Starlink из-за непогоды
Технологии и медиа

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя примерно через 8 минут после старта совершила мягкую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Затем специальные морские суда Ms. Tree и Ms. Chief должны были «поймать» в надводные сети обе многоразовые створки обтекателя головной части ракеты. В итоге судно Ms. Tree поймало одну из двух створок. Вторая упала в Атлантику. В SpaceX сообщили, что это третий случай успешного выполнения подобного маневра.

Ранее SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с группой из 60 интернет-спутников Starlink из-за непогоды. Она собиралась отправить спутники на орбиту вечером 27 января.

Starlink — проект компании по созданию системы околоземных спутников для обеспечения Земли высокоскоростным интернетом. Компания планирует запустить около 12 тыс. спутников к середине 2020-х годов. В мае и ноябре 2019-го, а также в начале января 2020 года ракеты-носители выводили на орбиту по 60 спутников.

Теги: SpaceX, спутник
Материалы по теме
SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink
Технологии и медиа
Маск впервые написал в Twitter через спутниковый интернет Starlink
Бизнес
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками Starlink
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter