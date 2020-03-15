Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 73,19 (-0,84) Quote, 13 мар, 12:25
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 81,86 (-1,8) Quote, 13 мар, 12:25
Российские военные прибыли к месту начала патрулирования в Идлибе Политика, 10:38 Синоптики сообщили о сроках очередного похолодания в Москве Общество, 10:26 Разбираем портфель гуру: 10 акций от банка Goldman Sachs Quote, 10:19 В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли три человека Общество, 10:14 В Узбекистане выявили первый случай заражения коронавирусом Общество, 10:04 Курортный сбор в Сочи заплатили менее половины туристов Бизнес, 10:00 Собянин назвал слухами данные о занижении числа зараженных коронавирусом Общество, 09:51 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 15 марта Общество, 09:20 Представитель ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии Политика, 09:00 Представитель ВОЗ в России — РБК: «Изоляция — это солидарность» Политика, 09:00 Психолог объяснил низкий уровень страха у россиян перед коронавирусом Общество, 08:36 Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время Экономика, 08:15 ВТБ потребовал от «Открытие Холдинга» 13,6 млрд руб. Финансы, 07:55 Курц назвал вирус серьезнейшим вызовом Австрии со времен Второй мировой Общество, 07:16
Политика ,  
0 

Российские военные прибыли к месту начала патрулирования в Идлибе

Военная полиция России прибыла к месту начала совместного патрулирования с Турцией в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС.

Патруль должен начать движение по трассе М4 от населенного пункта Трумба, расположенного в 2 км к западу от Саракиба. Уточняется, что совместное российско-турецкое патрулирование должно обеспечить безопасность передвижения мирных граждан по трассе (Латакия — Алеппо), а также стать гарантией недопущения возобновления вооруженного конфликта в регионе.

Лавров назвал три договоренности России и Турции по Идлибу
Политика

О совместном патрулировании в Идлибе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились на переговорах, которые прошли в Москве 5 марта. Маршрут должен быть проложен от населенного пункта Трумба до населенного пункта Айн-эль-Хавра.

Кроме того, на встрече лидеры двух стран условились создать коридор безопасности — по 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М-4 (Латакия — Алеппо), а также договорились о режиме прекращения огня, введенном с 6 марта.

Соглашение по ситуации в сирийском Идлибе военные делегации Турции и России подписали 13 марта. Свои действия в Сирии Москва и Анкара будут согласовывать посредством совместных координационных центров.

Теги: Идлиб, патрулирование, Турция
Материалы по теме
Анкара сообщила о подписании соглашения с Россией по Идлибу
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза выполнение договоренностей по Идлибу
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter