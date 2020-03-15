Российские военные прибыли к месту начала патрулирования в Идлибе

Военная полиция России прибыла к месту начала совместного патрулирования с Турцией в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС.

Патруль должен начать движение по трассе М4 от населенного пункта Трумба, расположенного в 2 км к западу от Саракиба. Уточняется, что совместное российско-турецкое патрулирование должно обеспечить безопасность передвижения мирных граждан по трассе (Латакия — Алеппо), а также стать гарантией недопущения возобновления вооруженного конфликта в регионе.

О совместном патрулировании в Идлибе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились на переговорах, которые прошли в Москве 5 марта. Маршрут должен быть проложен от населенного пункта Трумба до населенного пункта Айн-эль-Хавра.

Кроме того, на встрече лидеры двух стран условились создать коридор безопасности — по 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М-4 (Латакия — Алеппо), а также договорились о режиме прекращения огня, введенном с 6 марта.