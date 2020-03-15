В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли три человека

В Свердловской области произошла авария с участием рейсового автобуса и трех легковых автомобилей, сообщает региональное управление МЧС. Как сообщили ТАСС в областном управлении ГИБДД, в результате погибли три человека, еще двое получили травмы.

На сайте МЧС уточняется, что ДТП произошло на 309-м км трассы Пермь — Екатеринбург. По данным ведомства, среди пассажиров автобуса, который направлялся из Красноуфимска в Екатеринбург, пострадавших нет. На месте работают сотрудники ведомства и спасатели, которые предотвратили возгорание поврежденных машин.

11 марта при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области погибли четыре человека. 14 марта в Свердловский области столкнулись автомобили Larus и Lexus, в результате пострадали шесть граждан Узбекистана.

