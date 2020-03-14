Шесть граждан Узбекистана пострадали в ДТП в Саратовской области

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Ершовском районе саратовской области. В результате пострадали шесть человек — все они граждане Узбекистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные областной пресс-службы.

Как уточнил собеседник агентства, авария произошла в результате столкновения автомобилей Larus и Lexus. Пострадавшие мужчины находились в автомобиле Largus, все они госпитализированы. В Lexus находились мужчина, женщина, а также двое детей — 2011 и 2012 годов рождения. Они получили ушибы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

В пресс-службе ГИБДД по саратовской области агентству уточнили, что авария произошла на дороге, ведущей к границе с Казахстаном. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Largus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lexus.

11 марта при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области погибли четыре человека.