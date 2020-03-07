Три человека погибли в ДТП в Иркутской области

Три человека погибли в Иркутской области при столкновении грузовика «КамАЗ» и легкового автомобиля Lada Granta, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД.

По данным ГУ МВД, авария произошла на трассе Р-255 «Сибирь» в нескольких километрах от поселка Куйтун. В результате столкновения погибли водитель и две пассажирки Lada Granta: 56-летний владелец автомобиля и женщины в возрасте 26 и 27 лет.

По предварительным данным, в момент столкновения «КамАЗ» совершал разворот. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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