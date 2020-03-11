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Общество ,  
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Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Четыре человека погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В МЧС сообщили, что пассажирский микроавтобус Opel Vivaro столкнулся с впереди идущим грузовым автомобилем Scania. По данным ведомства, в автобусе находились девять человек, включая водителя. В результате аварии погибли четыре человека, еще пятеро доставлены в больницу Миллеровского района.

Ранее девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в Крыму. На трассе «Джанкой-Симферополь» столкнулись Dewoo Lanos и микроавтобус Mersedes Sprinter. В автомобилях находилось 12 человек, в том числе один ребенок.

Теги: ДТП, авария, Ростовская область
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