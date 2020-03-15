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Съемки фильма «Бэтмен» приостановили на две недели из-за коронавируса

Американская киностудия Warner Bros. на две недели приостановила проходившие в Лондоне съемки фильма «Бэтмен» в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление студии.

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма «Бэтмен» на две недели, начиная с сегодняшнего дня. Студия продолжит внимательно отслеживать ситуацию», — говорится в сообщении.

Решение о приостановке съемок было принято в тот момент, когда съемочная группа должна была переместиться из Лондона в Ливерпуль.

Главную роль в фильме «Бэтмен» исполняет британский актер Роберт Паттинсон. Премьера картины, повествующей о ранних годах жизни супергероя, назначена на 25 июня 2021 года. Съемки фильма стартовали в 2019 году.

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В конце февраля киностудия Paramount Pictures отменила в Италии съемки седьмой части блокбастера «Миссия невыполнима». Меры были приняты в качестве меры предосторожности на фоне распространения коронавируса, а также для безопасности актеров и съемочной группы.

По последним данным китайских медиков, за прошедшие сутки в стране коронавирус выявили у 20 человек. Еще десять пациентов умерли. Всего в Китае заразились вирусом 80 844 человек. Умерли 3199 человек.

По данным SCMP, число зараженных коронавирусом во всем мире достигло 150 753 тыс. человек. Умерли 5792 человек.

Теги: коронавирус, съемки, Бэтмен, Warner Bros
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