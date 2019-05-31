СМИ назвали Роберта Паттинсона исполнителем роли Бэтмена

Компания Warner Bros. Entertainment утвердила на главную роль в фильме «Бэтмен» британского актера Роберта Паттинсона, известного по роли вампира в киносаге «Сумерки», сообщает издание Deadline.

По данным издания, съемки фильма начнутся уже в этом году, режиссером новых фильмов франшизы будет Мэтт Ривз.

Deadline отмечает, что студия выбирала между Паттинсоном и другим британским актером, Николсом Холтом, и выбрала Паттинсона в том числе из-за предпочтений режиссера. Окончательное решение о выборе актера на главную роль было принято 30 мая, после встречи с актерами.

Премьера нового фильма про Бэтмена, который будет рассказывать о ранних годах жизни супергероя, назначена на 25 июня 2021 года.

Однако точной даты начала съемок пока нет. Собеседники издания сообщают, что работа над картиной может начаться в конце 2019 — начале 2020 года.