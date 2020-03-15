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Политика ,  
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Россия и Турция открыли совместный координационный центр в Сирии

Совместный координационный центр по взаимодействию с Турцией для обеспечения режима прекращения огня и совместного патрулирования заработал в Сирии. Об этом говорится в заявлении руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Журавлева, поступившем в распоряжение РБК.

По словам Журавлева, в рамках подготовки к совместному российско-турецкому патрулированию трассы М4 была проведена инженерная разведка патрулирования по следующему маршруту: Серакиб — Найраб — Мсибин — Найраб — Серкаиб.

Российские военные призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Политика

13 марта министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о подписании военными делегациями соглашения по ситуации в сирийском Идлибе. В частности, Анкара и Москва договорились о намерении согласовывать свои действия в Сирии посредством совместных координационных центров. По словам министра, первым шагом для прекращения конфликта в регионе станет совместное патрулирование.

Ситуация в провинции Идлиб обострилась после атаки на турецкие части 27 февраля. В результате погибли 33 турецких военнослужащих. Анкара обвинила в авиаударе сирийские силы.

Теги: Сирия, Турция, Минобороны России
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