Россия и Турция открыли совместный координационный центр в Сирии

Совместный координационный центр по взаимодействию с Турцией для обеспечения режима прекращения огня и совместного патрулирования заработал в Сирии. Об этом говорится в заявлении руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Журавлева, поступившем в распоряжение РБК.

По словам Журавлева, в рамках подготовки к совместному российско-турецкому патрулированию трассы М4 была проведена инженерная разведка патрулирования по следующему маршруту: Серакиб — Найраб — Мсибин — Найраб — Серкаиб.

Российские военные призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

13 марта министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о подписании военными делегациями соглашения по ситуации в сирийском Идлибе. В частности, Анкара и Москва договорились о намерении согласовывать свои действия в Сирии посредством совместных координационных центров. По словам министра, первым шагом для прекращения конфликта в регионе станет совместное патрулирование.