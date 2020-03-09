Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

Турция нуждается в дополнительной помощи со стороны НАТО для урегулирования ситуации в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает телеканал TRT World.

«НАТО находится в критическом периоде, когда необходимо четко продемонстрировать солидарность альянса [с Турцией]», — сказал Эрдоган.

По его словам, Турция на протяжении десяти лет боролась с угрозами, исходящими из Сирии, а также с боевиками «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка) и является единственной страной НАТО, которая понесла военные потери.

В свою очередь, генсек НАТО высоко оценил усилия Турции по обеспечению безопасности в регионе. «Ни один другой союзник не пострадал больше, чем Турция. Ни один другой союзник не принимает больше беженцев, чем Турция», — сказал Столтенберг.

Он также назвал Турцию «важным» союзником, который «во многом способствовал нашей общей безопасности». По его словам, Североатлантический альянс вложил значительные средства в ракетные системы и военные базы в Турции в прошлые годы и продолжает вносить свой вклад в воздушные и морские миссии в Турции.

«Союзники готовы и впредь поддерживать Турцию и изучать, что еще нужно сделать», — добавил генсек НАТО, подтверждая приверженность блока партнерству. Кроме того, генсек альянса назвал миграцию «общим вызовом» и приветствовал диалог между Турцией и ЕС, чтобы найти долгосрочное решение кризиса.

Накануне Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Брюсель для обсуждения проблем миграции и безопасности, а также кризиса в Сирии.