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В Латвии и Марокко выявили первые случаи заражения новым коронавирусом

В Латвии зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавиурса COVID-19. Об этом сообщил директор департамента профилактики и анализа риска инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков, передает DELFI.

По его словам, женщина заразилась вирусом в Италии. В Латвию она вернулась вместе с семьей с пересадкой в Мюнхене. В самолете находились 145 пассажиров, 24 из которых сидели в радиусе двух рядов от заболевшей. Восемь из них также являются жителями Латвии. Остальных пассажиров не рассматривают как лиц, находившихся в контакте с зараженной коронавирусом.

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«Хорошая новость в том, что во время перелета 29 февраля никаких симптомов у пациента не было», — сказал Перевощиков. Он отметил, что в связи с этим риск заражения других пассажиров невелик, однако власти ведут работу с теми людьми, которые находились недалеко от заболевшей.

Перевощиков рассказал, что семья женщины приехала из аэропорта домой на личном автомобиле и больше ни с кем не контактировала. Сейчас члены семьи заболевшей находятся дома на карантине.

Первый случай заражения новым коронавирусом также выявили в Марокко, передает Reuters со ссылкой на Минздрав страны. Заболевшим оказался марокканец, проживающий в Италии. По данным ведомства, сейчас он проходит лечение в больнице Касабланки, и состояние его здоровья не является критическим.

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По данным Всемирной организации здравоохранения на 2 марта, число заразившихся коронавирусом достигло 88 948 человек, из которых в Китае — более 80 тыс. За пределами КНР заболели 8774 человек, отметили в ВОЗ. В организации рассказали, что от вируса погибли свыше 3 тыс. человек. Согласно данным SCMP, число заболевших уже превысило 90 тыс.

Теги: Латвия, коронавирус
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