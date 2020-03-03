В Латвии и Марокко выявили первые случаи заражения новым коронавирусом

В Латвии зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавиурса COVID-19. Об этом сообщил директор департамента профилактики и анализа риска инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков, передает DELFI.

По его словам, женщина заразилась вирусом в Италии. В Латвию она вернулась вместе с семьей с пересадкой в Мюнхене. В самолете находились 145 пассажиров, 24 из которых сидели в радиусе двух рядов от заболевшей. Восемь из них также являются жителями Латвии. Остальных пассажиров не рассматривают как лиц, находившихся в контакте с зараженной коронавирусом.

«Хорошая новость в том, что во время перелета 29 февраля никаких симптомов у пациента не было», — сказал Перевощиков. Он отметил, что в связи с этим риск заражения других пассажиров невелик, однако власти ведут работу с теми людьми, которые находились недалеко от заболевшей.

Перевощиков рассказал, что семья женщины приехала из аэропорта домой на личном автомобиле и больше ни с кем не контактировала. Сейчас члены семьи заболевшей находятся дома на карантине.