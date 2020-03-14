Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 73,19 (-0,84) Quote, 13 мар, 12:25
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 81,86 (-1,8) Quote, 13 мар, 12:25
За сутки в Италии от коронавируса умерли 175 человек Общество, 22:13 «Рубин» одержал первую победу под руководством Слуцкого Спорт, 22:01 США закрыли границы для иностранцев из Великобритании и Ирландии Общество, 21:45 Костин исключил дефицит валюты из-за закупленных три года назад долларов Экономика, 21:40 Пономарев сообщил о госпитализации после задержания у здания ФСБ Политика, 21:38 США включили две российские компании в санкционный список Бизнес, 21:37 Биатлонистка Вирер защитила титул победительницы общего зачета Кубка мира Спорт, 21:31 Трамп сдал тест на коронавирус Политика, 21:13 На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой Спорт, 21:06 «Зенит» забил семь голов в матче чемпионата России по футболу Спорт, 20:44 Костин не исключил роста цен на нефть из-за отсутствия «заинтересантов» Экономика, 20:42 Реакция на вирус: как устройство общества влияет на борьбу с эпидемией Мнение, 20:30 Банки начали повышать ставки по ипотеке после падения курса рубля Экономика, 20:22 «Йокерит» решил не участвовать в Кубке Гагарина из-за коронавируса Спорт, 20:04
Политика ,  
0 

Пономарев сообщил о госпитализации после задержания у здания ФСБ

Лев Пономарев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Правозащитник и общественный деятель Лев Пономарев сообщил РБК, что его везут в больницу после задержания у здания ФСБ на Лубянке и пребывания в Таганском ОВД.

78-летнего Пономарева вместе с левыми активистами Сергеем Удальцовым и Леонидом Развозжаевым, а также другими пикетчиками задержали днем 14 марта на Лубянской площади. Там должна была пройти серия одиночных пикетов против политических репрессий.

По словам соорганизатора акции Ольги Мирясовой, ее участники должны были стоять друг от друга на расстоянии вытянутой руки, чтобы не давать поводов для задержаний. Тем не менее пикетчиков начала задерживать полиция.

По словам Пономарева, после задержания его привезли в ОВД «Таганское», где они вместе с другими участниками акции «полтора часа находились в «предбаннике».

«У нас попытались отобрать мобильные телефоны — это незаконное требование, пригрозили оформить 19.3 — «невыполнение законных требований полиции», — сообщил Пономарев.

Удальцова и Пономарева задержали во время акции у здания ФСБ в Москве
Политика

После этого их начали по одному приглашать для оформления протокола, однако задержанные заявили, что пойдут оформляться все вместе и сцепились руками.

«Потом полицейские в какой-то момент решили меня оттащить, у них, видимо, был план затащить меня первым. Они очень грубо, жестко поволокли меня по полу, получилась ссадина, у меня еще некоторые нарушения здоровья произошли. Сейчас меня везут на скорой», — сказал Пономарев.

Пономарев сообщил «Интерфаксу», что во время избиения в ОВД он потерял слуховой аппарат. Он добавил, что его тащили четверо или пятеро человек в полицейской форме без жетонов и в масках.

Пономарев также заявил, что намерен обратиться в суд в связи с нанесением ему травм.

Адвокат 78-летнего правозащитника Василий Кушнир заявил «Интерфаксу», что решение о госпитализации приняла бригада скорой, так как у Пономарева зафиксировали повышенное давление, а несколько лет назад он перенес инфаркт.

РБК направил запросы в пресс-службу УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве и ГУ МВД России по Москве.

Лев Пономарев возглавлял созданное им в 1997 году движение «За права человека». Осенью прошлого года Верховный суд ликвидировал организацию за неустраненные нарушения и многократные привлечения движения к административной ответственности.

Теги: Лев Пономарев, задержание, Москва, госпитализация, новости РБК
Материалы по теме
Удальцова и Пономарева задержали во время акции у здания ФСБ в Москве
Политика
Минюст потребовал ликвидировать движение Пономарева «За права человека»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter