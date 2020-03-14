Пономарев сообщил о госпитализации после задержания у здания ФСБ

Лев Пономарев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Правозащитник и общественный деятель Лев Пономарев сообщил РБК, что его везут в больницу после задержания у здания ФСБ на Лубянке и пребывания в Таганском ОВД.

78-летнего Пономарева вместе с левыми активистами Сергеем Удальцовым и Леонидом Развозжаевым, а также другими пикетчиками задержали днем 14 марта на Лубянской площади. Там должна была пройти серия одиночных пикетов против политических репрессий.

По словам соорганизатора акции Ольги Мирясовой, ее участники должны были стоять друг от друга на расстоянии вытянутой руки, чтобы не давать поводов для задержаний. Тем не менее пикетчиков начала задерживать полиция.

По словам Пономарева, после задержания его привезли в ОВД «Таганское», где они вместе с другими участниками акции «полтора часа находились в «предбаннике».

«У нас попытались отобрать мобильные телефоны — это незаконное требование, пригрозили оформить 19.3 — «невыполнение законных требований полиции», — сообщил Пономарев.