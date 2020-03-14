МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, дожде, снеге и метели

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

МЧС по Москве сообщило, что вечером 14 марта в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Со ссылкой на Гидрометцентр в ведомстве предупредили, что с 19:00 14 марта до 2:00 15 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в сильный снег, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица и метель.

Северный ветер усилится, в порывах его скорость будет достигать 15–20 м/с. В связи с этим МЧС рекомендует жителям не стоять под деревьями, обходить рекламные конструкции, не парковать рядом с ними машины.

Автомобилистам также советуют усилить бдительность на дороге во время непогоды, увеличить дистанцию и снизить скорость.