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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, дожде, снеге и метели

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

МЧС по Москве сообщило, что вечером 14 марта в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Со ссылкой на Гидрометцентр в ведомстве предупредили, что с 19:00 14 марта до 2:00 15 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в сильный снег, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица и метель.

Северный ветер усилится, в порывах его скорость будет достигать 15–20 м/с. В связи с этим МЧС рекомендует жителям не стоять под деревьями, обходить рекламные конструкции, не парковать рядом с ними машины.

Последствия сильного ветра в Москве. Фоторепортаж
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Автомобилистам также советуют усилить бдительность на дороге во время непогоды, увеличить дистанцию и снизить скорость.

Утром 14 марта в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и метели. Днем ранее он был повышен до оранжевого уровня. Из-за сильного ветра 13 марта в столице упало дерево на проезжавший автомобиль. Его водитель погиб.

Теги: МЧС, погода, Москва
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МЧС предупредило москвичей об усилении ветра
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