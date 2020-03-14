В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра и метели

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В Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и метели, следует из прогностической карты Гидрометцентра.

Желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Предупреждение о метели будет действовать до 21:00 14 марта, а предупреждение о порывистом ветре — до 7:00 16 марта.

Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в субботу, 14 марта, москвичей ожидает дождь и мокрый снег. «Сегодня погоду в столичном регионе будет определять холодный атмосферный фронт, погода облачная, в начале дня с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди, которые к вечеру будут переходить в мокрый снег», — рассказал Леус.

Днем температура воздуха составит плюс 4–6 градусов, а к вечеру от 0 до минус 2 градусов. Во второй половине дня порывы ветра будут достигать 18 м/с.