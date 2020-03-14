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В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра и метели

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и метели, следует из прогностической карты Гидрометцентра.

Желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Предупреждение о метели будет действовать до 21:00 14 марта, а предупреждение о порывистом ветре — до 7:00 16 марта.

Последствия сильного ветра в Москве. Фоторепортаж
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Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в субботу, 14 марта, москвичей ожидает дождь и мокрый снег. «Сегодня погоду в столичном регионе будет определять холодный атмосферный фронт, погода облачная, в начале дня с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди, которые к вечеру будут переходить в мокрый снег», — рассказал Леус.

Днем температура воздуха составит плюс 4–6 градусов, а к вечеру от 0 до минус 2 градусов. Во второй половине дня порывы ветра будут достигать 18 м/с.

К утру воскресенья, 15 марта, температура воздуха в столице опустится до минус 5–7 градусов, а днем составит от 0 до минус 2 градусов. «Ночью и завтра утром столица постепенно будет оказываться в тыловой части циклона, который выйдет на Среднюю Волгу, и к берегам Москвы-реки усилится поступление холодного воздуха с севера. Ночью и днем в воскресенье облачно с прояснениями, кратковременный снег, местами сильный», — сообщил синоптик.

В пятницу, 13 марта, в Москве и области объявляли оранжевый уровень опасности из-за сильных порывов ветра, которые могли достигать 25 м/с. В этот день из-за сильного ветра на востоке столицы дерево упало на движущийся автомобиль, в результате чего погиб его водитель. Как сообщали агентству ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, в 26 городских округах ветер повалил 62 дерева. Кроме того, были повреждены 19 автомобилей.

Теги: Москва, погода, новости РБК, желтый уровень
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