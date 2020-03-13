МЧС предупредило москвичей об усилении ветра

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В Москве ожидается сильный ветер порывами 20–25 м/с. Об этом предупредил столичный ГУ МЧС России.



«С 00:00 до 21:00 часа 13 марта 2020 на территории Москвы ожидается очень сильный юго-западный, западный ветер», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в главке рекомендовали обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.



В Гидрометцентре объявили оранжевый уровень опасности в Москве и области из-за сильных порывов ветра до 25 м/с.

