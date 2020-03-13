В Москве из-за упавшего на машину дерева погиб водитель

На востоке Москвы из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, в результате чего погиб его водитель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

По данным столичной Госавтоинспекции, инцидент произошел около 11:50 13 марта на Первой Мясниковской улице, дом 16. Во время движения на автомобиль Mazda упало дерево, после чего он проехал еще около 100 м, столкнувшись с двумя припаркованными машинами.

«Установлено, что водитель от полученных травм скончался», — заявил представитель ГИБДД.

В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС.