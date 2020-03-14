Клип Little Big для «Евровидения» набрал больше 12 млн просмотров

Фото: Little BIG / Facebook

Опубликованный на YouTube 12 марта группой Little Big клип на песню Uno, которую коллектив исполнит на конкурсе «Евровидение» чуть более чем за сутки набрал больше 12 млн просмотров.

Кроме того, клип продолжает удерживать первую позицию в трендах русскоязычного сегмента YouTube. Он также является самым популярным клипом среди участников «Евровидении-2020».

О том, что Little Big будет представлять страну на музыкальном конкурсе, стало известно 2 марта. Песня Uno, с которой выступит коллектив, по словам лидера группы Ильи Прусикина, написана в стиле рок-диско во время отдыха и не специально для «Евровидения».

Клип для Uno был снят Little Big всего за пять дней.

Главными конкурентами на песенном конкурсе участники группы посчитали исполнителей из Исландии, Литвы и Болгарии.