Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 73,19 (-0,84) Quote, 13 мар, 12:25
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 81,86 (-1,8) Quote, 13 мар, 12:25
Вылетевший из Москвы в Челябинск борт экстренно сел в Казани Общество, 16:23 «Спартак» обыграл «Оренбург» самым молодым составом в XXI веке Спорт, 16:17 Клип Little Big для «Евровидения» набрал больше 12 млн просмотров Технологии и медиа, 15:53 «Фиорентина» объявила еще о двух заболевших коронавирусом футболистах Спорт, 15:42 Поправки в Основной закон поступили в Конституционный суд Политика, 15:37 Российские авиакомпании объявили о приостановке рейсов в Европу Общество, 15:34 «Спасибо, Мартен». Реакция спортивного мира на уход Фуркада Спорт, 15:18 Удальцова и Пономарева задержали во время акции у здания ФСБ в Москве Политика, 15:16 Музей «Гараж» в Москве временно закроют из-за коронавируса Общество, 15:15 Как изменится Конституция России. Главные поправки Политика, 15:11 Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги Общество, 15:10 КХЛ отреагировала на сообщения о снятии «Йокерита» с розыгрыша плей-офф Спорт, 14:57 Матвиенко сообщила о переходе изготовителей масок на работу без выходных Общество, 14:39 Власти рекомендовали регионам перевести школы на дистанционное обучение Общество, 14:24
Технологии и медиа ,   Сделано для агрегаторов 
0 

Клип Little Big для «Евровидения» набрал больше 12 млн просмотров

Фото: Little BIG / Facebook

Опубликованный на YouTube 12 марта группой Little Big клип на песню Uno, которую коллектив исполнит на конкурсе «Евровидение» чуть более чем за сутки набрал больше 12 млн просмотров.

Кроме того, клип продолжает удерживать первую позицию в трендах русскоязычного сегмента YouTube. Он также является самым популярным клипом среди участников «Евровидении-2020».

О том, что Little Big будет представлять страну на музыкальном конкурсе, стало известно 2 марта. Песня Uno, с которой выступит коллектив, по словам лидера группы Ильи Прусикина, написана в стиле рок-диско во время отдыха и не специально для «Евровидения».

Клип для Uno был снят Little Big всего за пять дней.

Главными конкурентами на песенном конкурсе участники группы посчитали исполнителей из Исландии, Литвы и Болгарии.

Яндекс. Директ

Little Big появилась в 2013 году в Санкт-Петербурге. На ее счету четыре студийных альбома. Группа исполняет трэки в стилях поп, панк, рэйв и широко известна в Европе. Многие их клипы стали вирусными.

Теги: группа, клип, «Евровидение»
Материалы по теме
Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»
Общество
Клип Little Big стал самым популярным среди участников «Евровидения-2020»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter