Группа Little Big назвала главных конкурентов на «Евровидении-2020»

Главными соперниками российской группы Little Big на «Евровидении-2020» в Нидерландах станут музыканты из Исландии, Литвы и Болгарии. Об этом заявили участники группы в беседе с радио Europa Plus.

Исландию на «Евровидении-2020» представит группа Daði & Gagnamagnið, Литву — поп-группа The Roop, а Болгарию — певица Виктория Георгиева.

О том, что Little Big представит Россию на «Евровидении-2020», стало известно 2 марта. Позже группа сообщила, что выступит на конкурсе с песней Uno.

Группа Little Big была образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. В ее состав входят четыре участника — Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Широкую известность в России группе принесла композиция Skibidi, клип которой набрал более 369 млн просмотров на YouTube.