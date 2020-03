Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.

Как ранее соообщил лидер группы Илья Прусикин, песня записана в стиле рок- или металл-диско. По его словам, песня была написана еще в январе, когда музыканты еще не знали о предстоящем участии в «Евровидении».

«Мы ее придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать и в один день решили помузицировать», — говорил музыкант.

Впервые Little Big объявила о намерении участвовать «Евровидении» 12 марта.

Группа Little Big была образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. В текущий состав входят четыре участника — Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров. Коллектив выпустил четыре студийных альбома, из них два из которых вышли в 2018 году. Сперва широкую популярность группа получила за рубежом, а в России Little Big стала известна после выхода композиции Little Big.

«Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая. В 2019 году в конкурсе в Тель-Авиве победил голландский певец Дункан Лоуренс. Второе место занял представитель Италии Алессандро Махмуд. Третье место занял россиянин Сергей Лазарев.