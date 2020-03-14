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Группа Little Big сняла клип на песню для «Евровидения» за пять дней

Группа Little Big за пять дней сняла клип на песню Uno, с которой будет выступать на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020». Об этом лидер коллектива Илья Прусикин и вокалистка Софья Таюрская рассказали в эфире программы «Вечерний Ургант».

Они отметили, что сняли клип так быстро, так как узнали о своем участии в «Евровидении» только 2 марта. Прусикин сообщил, что песня была готова заранее и не делалась специально для конкурса.

Группа Little Big назвала главных конкурентов на «Евровидении-2020»
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Клип Little Big на песню Uno был опубликован на официальном канале «Евровидения» в YouTube 13 марта. В этот же день он набрал наибольшее количество просмотров среди клипов остальных участников конкурса. По состоянию на 13:15 мск, число просмотров насчитывало 2,4 млн. К 07:15 мск 14 марта он набрал уже 10 млн просмотров.

Группа Little Big образовалась в Санкт-Петербурге в 2013 году. Коллектив выпустил четыре студийных альбома. Группа получила широкую популярность за рубежом. В России коллектив стал популярен после выхода песни Skibidi.

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«Евровидение-2020» пройдет в мае в Роттердаме. В музыкальном конкурсе будут участвовать представители 41 страны.

Теги: «Евровидение», клип
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