В Китае за сутки коронавирусом заразились 11 человек

По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, за последние сутки на материковой части страны выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Число заболевших по состоянию на 13 марта составило 80 824.

С декабря прошлого года, когда началось распространение инфекции, от осложнений умерли 3189 человек, из них 13 за минувший день. Еще1430 человек вылечены и выписаны из больниц.

Число зараженных во всем мире, по данным SCMP, превысило 140 тыс. На втором после Китая месте по числу зараженных находится Италия — более 17 тыс. случаев. В Иране количество заболевших превысило 11 тыс., а в Южной Корее — 7,9 тыс.

12 марта власти Китая сообщили, что пик распространения инфекции в стране прошел. В настоящий момент, по данным Всемирной организации здравоохранения, центром пандемии коронавируса стал Евросоюз.

