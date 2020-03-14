В Петербурге три человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи

Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Санкт-Петербурге. В результате пострадали три человека, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла накануне около 23:00 мск на пересечении Светлановского и Луначарского проспектов. По данным управления, пострадали пациент, фельдшер и врач.

Издание «Невские новости» опубликовало видео с места происшествия. На кадрах показано, как легковой автомобиль поехал на зеленый сигнал светофора, однако сбоку в него врезалась машина скорой помощи, которая затем перевернулась и проехала по дороге, оставляя искры. В ролике показано, что машина скорой ехала с включенными мигалками.

«РИА Новости» со ссылкой на региональное УГИБДД отмечает, что пострадавшие получили травмы средней степени тяжести. Правоохранители начали проверку.