В Москве два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

На юге Москвы столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД, передает ТАСС.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в ночь на воскресенье, 1 марта, на Варшавском шоссе. После столкновения машина скорой помощи перевернулась, и два человека получили различные травмы.

На севере Москвы в январе столкнулись Jaguar, Mercedes и машина скорой помощи. В результате ДТП тогда пострадал один человек.





