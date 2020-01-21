В ДТП с грузовиком и скорой помощью в Марий Эл погибли три человека

В Республике Марий Эл в результате ДТП погибли три сотрудника скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Авария произошла 21 января около 7:30 по местному времени (совпадает с московским) на 47-м км автодороги Йошкар-Ола — Уржум.

Столкнулись грузовой автомобиль и машина скорой помощи. В аварии погибли водитель медицинского УАЗа, фельдшер и медсестра. Еще один пассажир скорой, а также водитель грузовика, получили травмы.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. Судя по опубликованным ведомством фотографиям с местами происшествия, грузовик въехал в борт автомобиля скорой помощи.

16 января в Санкт-Петербурге в ДТП попали машина скорой помощи и такси. В такси находилась семья с маленькой девочкой, у 33-летней пассажирки были диагностированы травмы средней степени тяжести. О пострадавших среди экипажа или пассажиров скорой помощи не сообщалось.