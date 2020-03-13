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Экономика ,  
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Силуанов не согласился с мнением Кудрина о возможном замедлении экономики

Антон Силуанов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Министр финансов России Антон Силуанов не согласился с мнением главы Счетной палаты Алексея Кудрина о возможном снижении российской экономики в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, у нас другие оценки», — прокомментировал Силуанов прогноз Кудрина.

Ранее глава Счетной палаты заявил, что при сохранении текущих цен на нефть на уровне $35 за баррель по итогам 2020 года экономический рост в России может замедлиться до нуля.

Кудрин также отметил, что прогноз правительства на 2020 год, согласно которому ожидался рост ВВП России на 1,9%, устарел.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счетной палаты, предложил не полагаться в экономических прогнозах лишь на мнение Кудрина. Ситуацию необходимо анализировать «в комплексе», учитывая оценки правительства и статистических ведомств, считают в Кремле.

После развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти и обвала стоимости сырья до $35 за баррель 9 марта российские рынки и рубль пережили обвал. Еще один обвал на фондовом рынке начался, после того как в ночь на 12 марта цена на нефть марки Brent сократилась больше чем на 5%. Курс доллара вырос до 75 руб., а евро — до 85 руб.

Теги: Антон Силуанов, Алексей Кудрин, падение экономики
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