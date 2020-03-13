Силуанов не согласился с мнением Кудрина о возможном замедлении экономики

Антон Силуанов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Министр финансов России Антон Силуанов не согласился с мнением главы Счетной палаты Алексея Кудрина о возможном снижении российской экономики в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, у нас другие оценки», — прокомментировал Силуанов прогноз Кудрина.

Ранее глава Счетной палаты заявил, что при сохранении текущих цен на нефть на уровне $35 за баррель по итогам 2020 года экономический рост в России может замедлиться до нуля.

Кудрин также отметил, что прогноз правительства на 2020 год, согласно которому ожидался рост ВВП России на 1,9%, устарел.