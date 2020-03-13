Кремль предложил не полагаться на мнение Кудрина о росте экономики

Экономическую ситуацию нужно рассматривать комплексно, учитывая данные правительства и официальную статистику, а не полагаться на одно, хоть и профессиональное, мнение, заявил Дмитрий Песков

Алексей Кудрин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин — опытный экономист, но полагаться в прогнозах на одну точку зрения нельзя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По мнению официального представителя Кремля, ситуацию нужно рассматривать «в комплексе», учитывая оценки правительства и статистических ведомств.

«Сейчас, безусловно, когда, например, международные рынки и наши рынки находятся в таком состоянии пилы, наверное, нужно все-таки понять тренд более детально, перед тем как делать какие-то заключения», — отметил Песков.

Так пресс-секретарь президента прокомментировал прогноз Кудрина, согласно которому при сохранении цен на нефть на уровне $35 за баррель темпы роста российского ВВП могут замедлиться практически до нуля. По оценке главы Счетной палаты, при такой стоимости и курсе доллара на уровне 72 руб. ущерб бюджету может составить около 3 трлн руб.

«Я предполагаю, что все равно мы будем ближе к нулевым отметкам экономического роста, в позитиве ближе к нулю, и все равно получим дефицит бюджета», — заявил Кудрин, отметив, что прогноз кабмина на 2020 год «безнадежно устарел».