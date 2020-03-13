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В Кремле сообщили об отношении Путина к созданию культа его личности

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин выступает категорически против формирования культа своей личности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Культ личности Владимира Путина — это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин», — сказал представитель Кремля. По словам Пескова, президент уже давно четко сформулировал свое отношение к любым проявлениям культа личности.

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, следят ли в Кремле за голосованием в региональных заксобраниях по закону о внесении поправок в Конституцию и не опасаются ли возникновения культа личности Путина.

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Ранее депутаты Госдумы поддержали поправку к Конституции России, которая разрешает Владимиру Путину участвовать в выборах президента еще раз. С соответствующей инициативой выступила депутат Валентина Терешкова. По ее словам, страховкой в непростой ситуации, в которой оказалась Россия, «может быть сильная президентская власть и нравственный моральный авторитет лидера».

Сам Путин сказал, что принять поправку об обнулении президентских сроков можно только в том случае, если ее законность подтвердит Конституционный суд, а граждане страны поддержат ее на голосовании.
 

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков
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