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В Кремле заявили о работе Путина «на полную катушку»

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин продолжает полноценно работать, несмотря на ситуацию с распространением нового типа коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент работает на полную катушку, как всегда», — сказал он. Представитель Кремля добавил, что для защиты президента от сезонных и иных заболеваний принимаются все возможные меры.

При этом Песков не смог ответить на вопрос, сдавал ли Путин тест на коронавирус, указав, что детальная информация о здоровье президента не предназначена для широкой публики.

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Ранее в Кремле заявили, что график работы Владимира Путина не изменился в связи с распространением коронавируса. По словам Пескова, медики пока не давали каких-либо дополнительных рекомендаций на этот счет.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение нового типа коронавируса пандемией. Российские врачи отметили, что из-за нового статуса COVID-19 не планируется введение в стране дополнительных эпидемиологических и профилактических мер.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, коронавирус
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