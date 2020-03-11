У британского замминистра здравоохранения обнаружили коронавирус

Замминистра по безопасности пациентов, профилактике самоубийств и психическому здоровью в правительстве Великобритании Надин Доррис заразилась коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

По словам Доррис, после того как тест на коронавирус показал положительный результат, она приняла рекомендованные меры предосторожности и самоизолировалась дома.

Как сообщает The Guardian, на прошлой неделе Доррис присутствовала на приеме с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Также она встречалась с сотнями людей в парламенте и в министерстве. «Общественное здравоохранение Англии приступило к детальному отслеживанию контактов, и департамент и мой парламентский офис внимательно следуют их советам», — сообщила замминистра.

В Великобритании зафиксировано свыше 300 случаев заражения коронавирусом. В целом, по данным ВОЗ, число заболевших по всему миру превысило 113 тыс. человек в более чем 110 странах. Больше всего заразившихся насчитывается в Китае, Италии, Южной Корее и Иране.