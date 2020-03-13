В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть

Фото: Carl Court / Getty Images

Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть. Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль, передает CNBC.

По словам Бироля, эти страны не диверсифицировали свою экономику и теперь находятся в «очень, очень сложной ситуации».

«Они сталкиваются с серьезными финансовыми проблемами. У многих из них возникнут трудности с выплатой заработной платы государственному сектору, с расходами на здравоохранение и образование, что в свою очередь может вызвать социальную напряженность в этих странах», — сказал он.

Ирак, по мнению Бироля, наиболее уязвим, так как его экономика является одной из наименее диверсифицированных среди других стран-членов ОПЕК.