Японский индекс Nikkei по итогам торгов упал на 6,08%

Фото: Daisuke Asauchi / AFLO / Global Look Press

Основной индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 падает на фоне опасений из-за распространения коронавируса и падения цены на нефть, следует из данных биржи.

По состоянию на 9:00 мск индекс упал на 6,08%, до 17431,05 пункта. В пятницу в 4:21 мск Nikkei 225 уже опускался до 16690,60, пробив психологическую отметку в 17000 пунктов. Это стало крупнейшим падением с 1990 года.

В ходе торгов 12 марта основные американские индексы обрушились почти на 10%. Так, промышленный индекс Dow Jones потерял 2352,60 пункта (снижение на 9,99%), показатель SS&P 500 опустился на 260,74 пункта (9,51%), а NASDAQ — на 750,25 пункта (9,43%).

9 марта цена североморской нефти Brent обрушилась более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель, а цена на WTI упала ниже $30 за баррель на фоне сообщений о неспособности стран ОПЕК+ договориться о новом сокращении добычи.