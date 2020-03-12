Путин обсудил вопросы энергетики с премьер-министром Болгарии

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым вопросы двустороннего сотрудничества. Сообщение об этом размещено на сайте Кремля.

В ходе разговора они обсудили сотрудничество в сфере энергетики.

Власти Болгарии выслали из страны 26 января двоих российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Один из них, сотрудник Торгового представительства России, по утверждению болгарской стороны, занимался сбором данных об энергетике республики.

Москва назвала произошедшее провокацией и уточнила, что оставляет за собой право пойти на ответные шаги. МИД указал, что Болгария не предоставила России «никаких вразумительных объяснений».

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