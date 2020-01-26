Болгария выслала двоих подозреваемых в шпионаже российских дипломатов
Два российских дипломата, которых Болгария обвинила в шпионаже, 26 января покинули территорию страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Болгарии.
Внешнеполитическое ведомство республики объявило двоих российских дипломатов персонами нон-грата в пятницу, 24 января. МИД вручил соответствующие ноты, отметив, что у России остается право принять ответные меры.
Тогда же в отношении двух российских граждан прокуратура Болгарии начала досудебное расследование (к уголовной ответственности их нельзя привлечь из-за дипломатического иммунитета).
По данным прокуратуры, один из них был первым секретарем консульского отдела посольства России в Болгарии и занимался разведкой с 2017 года по настоящее время. Согласно информации ведомства, он интересовался механизмами избирательного процесса в республике. Там, однако, не уточнили, как зовут подозреваемого, а должность первого секретаря в посольстве занимают восемь человек.