Болгария выслала двоих подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

Посольство России в Болгарии подтвердило, что дипломаты, которых объявили персонами нон грата, покинули страну. Болгарские власти заподозрили их в шпионаже и начали досудебное расследование. Москва называла решение провокацией

Посольство России в Софии (Фото: Игорь Ленкин / ТАСС)

Два российских дипломата, которых Болгария обвинила в шпионаже, 26 января покинули территорию страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Болгарии.

Внешнеполитическое ведомство республики объявило двоих российских дипломатов персонами нон-грата в пятницу, 24 января. МИД вручил соответствующие ноты, отметив, что у России остается право принять ответные меры.

Тогда же в отношении двух российских граждан прокуратура Болгарии начала досудебное расследование (к уголовной ответственности их нельзя привлечь из-за дипломатического иммунитета).

По данным прокуратуры, один из них был первым секретарем консульского отдела посольства России в Болгарии и занимался разведкой с 2017 года по настоящее время. Согласно информации ведомства, он интересовался механизмами избирательного процесса в республике. Там, однако, не уточнили, как зовут подозреваемого, а должность первого секретаря в посольстве занимают восемь человек.