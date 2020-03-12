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Замглавы Центробанка дал совет розничным инвесторам

Сергей Швецов (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Розничным инвесторам в условии волатильности на рынках следует сохранять трезвость ума и не реагировать на проходящие факторы. Такой совет дал первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, передает «РИА Новости».

«Мне нравится пассивное инвестирование: не дергаться, сохранять трезвость ума и не реагировать на те факторы, которые проходящие», — сказал Швецов, отметив, что пассивное инвестирование дает больший доход, чем активное.

«А лучше пользоваться схемами коллективных инвестиций — ПИФы (Паевые инвестиционные фонды — РБК.), доверительное управление. Если ты работаешь не с простыми инструментами и у тебя не хватает знаний, то ты, скорее всего, потеряешь. Поэтому ты либо пользуешься меньшим набором, но понятных тебе инструментов, либо доверяешь свои деньги профессионалам», — добавил Швецов.

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В ночь на 12 марта нефть марки Brent упала более чем на 5%. В ходе утренних торгов на Мосбирже ее индекс снизился более чем на 5%, а индекс РТС просел почти на 8,4%. Курс доллара к рублю вырос до 74,5 руб. (на 1,76%), евро — до 83,9 руб. (на 1,8%). 

Предыдущее падение на российском рынке произошло в первый день торгов, 9 марта, после того как сделка ОПЕК+ развалилась и цена нефти Brent упала более чем на 27%.

Теги: Банк России, волатильность
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