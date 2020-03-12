Собянин допустил ужесточение введенных в Москве из-за коронавируса мер

Мэр Москвы Сергей Собянин, во время посещения call-центр Оперативного штаба столичного департамента здравоохранения по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом (Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»)

В Москве могут быть усилены ранее введенные меры по противодействию коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Его цитируют «РИА Новости».

10 марта Собянин подписал указ о запрете на проведение массовых мероприятий, если численность их участников превышает 5 тыс. человек. Под запрет попадут в том числе спортивные, зрелищные и публичные мероприятия. Ограничения будут действовать до 10 апреля.

«Будем смотреть дальше и при необходимости будем ужесточать и эти требования», — уточнил мэр. При этом он отметил, что задача властей — сохранить «нормальный ритм работы в городе» и стабильную экономическую ситуацию.

5 марта власти Москвы ввели в городе режим повышенной готовности из-за растущего количества зараженных коронавирусной инфекцией. Так, гражданам, вернувшимся из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, предписано в течение двух недель оставаться дома. Граждане, которые обнаружили у себя симптомы пневмонии, вызываемой коронавирусом, должны вызвать врача на дом и не посещать больницы. Мэрия также обязала всех работодателей обеспечить измерение температуры сотрудников.