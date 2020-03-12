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Кремль заявил об отсутствии решений о переносе голосования по Конституции

Фото: Epsilon / Getty Images

На данный момент в Кремле не обсуждают перенос голосования по поправкам в Конституцию, которое намечено на 22 апреля, из-за коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Каких-либо обсуждений на этот счет и решений на этот счет тоже нет», — сказал представитель Кремля.

По его словам, оперативный штаб следит за развитием ситуации с заболеванием.

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Накануне оперативный штаб ввел на территории России ограничения для борьбы с коронавирусом, согласно которым необходимо сократить число проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых и культурных. При необходимости их проведения власти посоветовали организовать их без зрителей или в видеоформате.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 22 апреля. День будет оплачиваемым выходным. Накануне, 11 марта, закон о поправках одобрил Совет Федерации.

Теги: голосование, коронавирус, Конституция
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