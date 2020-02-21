Власти сочли этичным поведение просившего пациента с ВИЧ отойти врача

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Минздрав Пермского края не нашел в действиях медика в поселке Ныроб фактов нарушения этики и разглашения врачебной тайны. Об этом на своей странице в Instagram сообщила министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.

17 февраля издание 59.ru со ссылкой на члена местной Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных Анну Каргапольцеву сообщило, что в Ныробе освободившийся из колонии осужденный со статусом ВИЧ остался без лекарств. С вопросом, каким образом получить препараты, экс-осужденный обратился в местную поликлинику. По данным издания, терапевт отказалась разговаривать с пациентом и убежала в регистратуру, закричав: «Немедленно отойдите от стола... У нас таких нет. Вы тут сейчас всех перезаражаете!».

Для проверки этих фактов администрация больницы создала комиссию. Ее представители побеседовали с участниками и свидетелями инцидента, а также проверили медицинскую документацию, сообщила Мелехова.



«В ходе проверки в действиях врача не установлено фактов нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны», — написала министр. Она добавила, что сейчас организовано обеспечение пациента необходимыми препаратами.

По данным Роспотребнадзора, сейчас в России живут более 1 млн людей с ВИЧ. Наиболее неблагоприятная ситуация по ВИЧ-инфекции складывается в Иркутской, Кемеровской, Оренбургской, Свердловской, Томской, Тюменской и Челябинской областях.