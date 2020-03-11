В Болгарии зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Фото: Eric Herchaft / Global Look Press

В Болгарии зарегистрирована первая смерть заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения республики.

66-летняя женщина скончалась в больнице Софии в 15:42 (16:42 мск). Ранее она поступила к врачам в крайне тяжелом состоянии с положительным результатом на COVID-19. У заболевшей установили двустороннюю пневмонию.

По сообщению министерства, у женщины были хронические проблемы с сердцем, ранее она перенесла операцию на этом органе. Врачи продолжают лечение 74-летнего мужа пациентки, также находящегося в тяжелом состоянии.

Результаты теста на коронавирус сына заболевших супругов отрицательные, сообщал болгарский государственный телеканал «БНТ 1».