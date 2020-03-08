Два первых случая заражения коронавирусом выявили в Болгарии

Два первых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 зарегистрировали в Болгарии. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

Как сообщил на брифинге журналистам начальник штаба по противодействию коронавирусу и глава Военно-медицинской академии генерал-майор Венцислав Мутафчийский, положительный результат показали две из четырех взятых проб на наличие инфекции.

7 марта четыре случая заболевания коронавирусом выявили в России. Носителем инфекции оказались трое больных из Липецкой области, и еще один — из Санкт-Петербурга. Все заболевшие в последние две недели вернулись из Италии. Таким образом, общее число зараженных новым коронавирусом в России увеличилось до 14 человек. В их числе: 11 россиян, вернувшихся из Италии, один итальянец и два китайца.

Вспышку коронавируса впервые выявили в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Впоследствии случаи заражения также были зафиксированы в США, Германии, Франции, Испании, Италии, Великобритании, Франции, Швеции, Канаде, Польше, Канаде, Японии, Южной Корее, на Тайване, Филиппинах, в Сингапуре, Малайзии, Непале, Австралии и ряде других стран.

Как установили китайские эксперты, источником заболевания стали дикие животные, которые продавались на местном рынке морепродуктов. Специалисты пришли к выводу, что вирус передается от человека к человеку даже в инкубационный период.