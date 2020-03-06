Азербайджан отправил в Белоруссию первую партию нефти

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Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) 5 марта отправила в Белоруссию из турецкого порта Джейхан партию нефти объемом более 90 тыс. т. Об этом замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов сообщил ТАСС.

По его словам, вторую танкерную партию планируется отправить 20 марта из грузинского порта Супса. Объем этой поставки составит 85 тыс. т.

SOCAR действует в рамках соглашения между Азербайджаном и Белоруссией, заключенного 26 февраля 2020 года. Условия договора предусматривают поставку белорусскому государственному концерну «Белнефтехим» двух танкеров с нефтью общим объемом 160 тыс. т. Доставлять нефть запланировано по магистральному нефтепроводу (МНП) Одесса — Броды.

Ранее цена на российскую нефть упала на фоне разногласий между Россией и Белоруссией из-за цен на российское сырье. Urals подешевела 28 февраля до $46,6 за баррель, это самая низкая цена с 2017 года.