На заседании Совфеда Матвиенко предостерегла Михельсона от объятий

Валентина Матвиенко (Фото: Global Look Press)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента предостерегла главу НОВАТЭКа Леонида Михельсона и министра энергетики России Александра Новака от объятий, передает корреспондент РБК.

«Обниматься нельзя, коронавирус! Вы что, нарушаете? На секунду присядьте, пожалуйста, уважаемый Леонид Викторович, чтобы в вашем присутствии, присутствии министра энергетики, показать, что парламент тоже заботится об Арктике и энергетической сфере», — сказала спикер, обращаясь к Михельсону.

После этого Новак и Михельсон, которые сели неподалеку друг от друга, пожали руки.

Момент также попал на видео с заседания, опубликованное на канале Совфеда в YouTube.