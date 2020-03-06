Матвиенко заявила об отказе от поцелуев при встречах из-за коронавируса
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отказалась от поцелуев при встречах из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом она сообщила журналистам, пишет «РИА Новости».
По словам Матвиенко, чтобы уберечь себя от заражения, она старается строго выполнять предписания Роспотребнадзора.
«Я мою руки, не целуюсь при встречах, стараюсь не здороваться за руку», — рассказала спикер.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом. По словам главы ведомства Анны Поповой, для защиты от заболевания нужно соблюдать те же правила, что и при эпидемии гриппа: чаще мыть руки и лицо, промывать нос. Чтобы максимально обезопасить себя, в ведомстве посоветовали отменить поездки за рубеж.