Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 14:01
Путин сообщил о регулярных проверках зрения Политика, 16:08 В московском районе Филевский парк произошло возгорание в ТЦ Общество, 16:07 «Уже не отгородиться»: Полман и Варданян — об устойчивом развитии Pro, 16:01 За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом Общество, 15:55 В Нидерландах зафиксировали первый случай смерти от коронавируса Общество, 15:55 Биткоин уравняли с фиатной валютой. Суд во Франции вынес важное решение Крипто, 15:37 Матвиенко заявила об отказе от поцелуев при встречах из-за коронавируса Общество, 15:29 Вспышка коронавируса в американском доме престарелых. Фоторепортаж Общество, 15:25  Кудрин не увидел влияния отмены ПМЭФ-2020 на российскую экономику Финансы, 15:09 Какие технологии помогут прокормить 10 миллиардов человек РБК и Россельхозбанк, 15:05 Посольство объяснило отказ в российской визе автору фильма о допинге Спорт, 15:04 Россия впервые представила маломерные суда на выставке в Стокгольме Пресс-релиз, 15:02 Минтруд напомнил порядок оплаты пропущенных из-за карантина рабочих дней Общество, 15:02 Чат подери: как пользователи Reddit раздувают стоимость акций — Bloomberg Pro, 15:02
Вирус из Китая ,  
0 

Матвиенко заявила об отказе от поцелуев при встречах из-за коронавируса

Валентина Матвиенко (Фото: Global Look Press)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отказалась от поцелуев при встречах из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом она сообщила журналистам, пишет «РИА Новости».

По словам Матвиенко, чтобы уберечь себя от заражения, она старается строго выполнять предписания Роспотребнадзора.

«Я мою руки, не целуюсь при встречах, стараюсь не здороваться за руку», — рассказала спикер.

Роспотребнадзор рекомендовал максимально сократить поездки за рубеж
Общество

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом. По словам главы ведомства Анны Поповой, для защиты от заболевания нужно соблюдать те же правила, что и при эпидемии гриппа: чаще мыть руки и лицо, промывать нос. Чтобы максимально обезопасить себя, в ведомстве посоветовали отменить поездки за рубеж.

При подозрении на коронавирус в Роспотребнадзоре рекомендовали изолировать пациента, а затем вызвать скорую помощь или терапевта. При этом от больного близким следует держаться на расстоянии не менее метра, а лучше всего выделить ему отдельную комнату.

Врачи считают, что коронавирус 2019-nCoV передается не только воздушно-капельным и контактным путями, но и через грязную воду. Поэтому следует чаще мыть руки, посуду, проводить домашнюю уборку и протирать гаджеты.

Теги: Валентина Матвиенко, коронавирус, безопасность
Материалы по теме
Роспотребнадзор рекомендовал максимально сократить поездки за рубеж
Общество
Роспотребнадзор определил порядок действий при подозрении на коронавирус
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter