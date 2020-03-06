Матвиенко заявила об отказе от поцелуев при встречах из-за коронавируса

При подозрении на коронавирус в Роспотребнадзоре рекомендовали изолировать пациента, а затем вызвать скорую помощь или терапевта. При этом от больного близким следует держаться на расстоянии не менее метра, а лучше всего выделить ему отдельную комнату.

Врачи считают, что коронавирус 2019-nCoV передается не только воздушно-капельным и контактным путями, но и через грязную воду. Поэтому следует чаще мыть руки, посуду, проводить домашнюю уборку и протирать гаджеты.